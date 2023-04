Muti e Camerata L’omaggio di Rtc per la Pasqua

L’incanto musicale per il giorno di Pasqua su RTC, dalle 10,40 ha la cornice delle cantate di Bach, cui seguono pagine da "La Resurrezione" di Handel per la voce involgente di Cecilia Bartoli (alle 14,39). Segue alle 20,09 "La grande Pasqua russa" di Rimskij-Korsakov, registrata nel 1959. Ma il miracolo musicale della giornata è l’offerta ( alle 20,30) della "Sinfonia n. 8 "Incompiuta" di Schubert (registrazione dal vivo) che la Camerata Strumentale Città di Prato, eseguì il 23 settembre 2006 al Politeama Pratese in un concerto-lezione diretto dal maestro Riccardo Muti. Per il lunedì di Pasqua, 10 aprile nel clima all’aria aperta, si adatta la cantata "Gioite, cuori, fuggite, dolori" scritta da Bach proprio per "la pasquetta" ( alle 10,30). Così come si combina alla giornata la musica di Ravel: "Daphnis et Cloe", intreccio bucolico e pastorale di figure immerse nel verde, impressioni campestri dirette da Boulez (alle 15,40). Riverberi bachiani del clima liturgico su RTC con le "Cantate per il terzo giorno di Pasqua", martedì dalle 11,41 alle 12,30: direttori John Eliot Gardiner, Masaaki Suzuki e Simon Preston in una registrazione del 1996 (Preludio e fuga in re minore). Alle 19,17 due interpreti del clavicembalo a confronto, ancora per Bach: Gustav Leonhardt e Kenneth Gilbert (registrazione 1984). Quattro "Notturni" di Chopin sulla tastiera di Pollini alle 22.03. Mercoledì 12 aprile, un ricordo del grande soprano catalano Monserrat Caballé (dalle ore 9) nel giorno della sua nascita 90 anni fa: Donizetti, Verdi, Puccini. Tre schizzi sinfonici, "La Mer" di Debussy diretti da Esa Pekka Salonen ( alle 12,04) , cui segue Cajkovskij della "Sinfonia n. 4" e Sibelius della "Sinfonia n. 2" diretta da Georg Szell (alle 12,40). Giovedì 13: Scene dal Faust di Goethe su musica di Schumann e "Sinfonia n. 1" di Brahms direttore Ilan Volkov - Scottish Symphony Orchestra (alle 12,40). Curiosità da non perdere: musica di Mozart a otto anni di età, sonate per violino e clavicembalo (alle 14,10). La magia pittorica nelle sonorità dei "Pini di Roma" di Respighi (alle 15,08) e la energica bacchetta di Karajan con i "Wiener Philarmoniker" per l’ouverture de "Il Franco Cacciatore" di Weber in una registrazione del 1954. Ancora Karajan e i "Berliner" ( alle 22,24) per Bruckner e Strauss.

G.G.