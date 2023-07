Musica sacra in cattedrale C’è il concerto

La Cappella Musicale Lauretana sarà a Prato per un concerto in cattedrale. L’appuntamento è per domani alle 21 a ingresso libero. L’iniziativa è promossa in occasione dei dieci anni dalla morte del cardinale Domenico Bartolucci (nella foto) dalla Fondazione che porta il nome del porporato. Nato a Borgo San Lorenzo nel 1917, Bartolucci è stato creato cardinale a 93 anni da papa Benedetto XVI per il generoso ed esemplare servizio alla Chiesa nel campo della promozione e diffusione della musica sacra. Direttore della Cappella Musicale Pontificia "Sistina" per oltre 40 anni, è stato un prolifico compositore e uno dei massimi interpreti della tradizione polifonica della scuola romana. Saranno eseguiti brani di Giovanni Pierluigi da Palestrina, lo spagnolo Tomas Luis de Victoria, il fiammingo Orlando di Lasso, Lorenzo Perosi e infine Domenico Bartolucci. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione e del Comune di Prato ed è promosso in collaborazione con la Diocesi.