Musica per Davide Lufrano Domani festa al Buonamici

Domani dalle 18 al Giardino Buonamici ci sarà il "Viva Davide Day", una serata in musica per ricordare il chitarrista pratese Davide Lufrano (foto) e sostenere Ail, l’ Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Una giornata di musica, vita e ricordo a 10 anni dalla scomparsa del talenuoso musicista, prematuramente scomparso. "Per celebrare questa giornata - raccontano gli amici e di Lufrano e organizzatori della serata - abbiamo chiamato musicisti dall’Italia, dall’Inghilterra e da Gibilterra dai tanti progetti musicali in cui ha suonato negli anni il nostro amico e grande artista Davide. Tutti hanno accettato l’invito e saranno con noi al Giardino Buonamici". Per realizzare la serata e sostenere le spese di viaggio dei tanti musicisti che in queste ore stanno raggiungendo Prato, è stato realizzato un crowdfunding con il quale sono stati raccolti 4.000 euro: tolte le spese organizzative (tutti gli artisti suoneranno gratuitamente), il ricavato andrà a sostenere il lavoro dell’AIL - Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. Dare il proprio contributo è ancora possibile attraverso una donazione alla pagina https:bit.lyvivadavide e durante la serata di sabato.

Musica classica, flamenco, gipsy, musica elettronica: saranno tanti i generi che verranno proposti dagli artisti che si susseguiranno sul palco, a testimoniare le tante anime musicali che possedeva il virtuoso chitarrista pratese, che è stato brillante studente della Scuola Verdi, che ogni anno organizza un concorso in sua memoria. L’ingresso alla serata è libero.