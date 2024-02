Musica per aiutare chi è in difficoltà Il Comune di Cantagallo organizza un concerto di beneficenza con la Filarmonica Verdi di Luicciana per sostenere le famiglie e le attività alluvionate della Valbisenzio. Inoltre, il circolo Rossi di Vaiano propone una cena con delitto il cui ricavato sarà devoluto al circolo stesso.