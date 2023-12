Musica in omaggio a Francesco Nuti. Il recital "Sarà per noi" alle Scuderie

Un omaggio in musica a Francesco Nuti. Domani sera (ore 21) in sala Tribolo alle Scuderie Medicee di Poggio a Caiano ci sarà lo spettacolo "Sarà per noi", un recital dei fratelli Gabriele Marco (pianoforte) e Samuele Luca Cecchi (voce e chitarra). Ad accompagnarli Francesca Fedi Perilli (violoncello) e Pablo Cocci (chitarra). Questo recital è ad ingresso libero e rappresenta l’anteprima in musica del calendario natalizio. Si tratta di un tributo, pensato e progettato poco dopo la scomparsa di Nuti, avvenuta il 12 giugno scorso, presentato in una calda serata estiva a Carmignano e poi esportato nel territorio pratese e fiorentino con grande successo. "Il concerto – spiega Gabriele Marco Cecchi - è un viaggio emozionale che si propone di ripercorrere le molteplici sfaccettature della poetica di Nuti: Prato e la Toscana, la passione per la donna e l’amore per il cinema, il tema del viaggio e il momento del dolore, la speranza della rinascita e il desiderio di paternità. Sarà un percorso fatto di parole, musica e cinema. Tutto in equilibrio tra poesia e ironia. A fare da filo conduttore della serata saranno i film e le canzoni di Cecco da Narnali. E per quanto riguarda le canzoni, il pensiero corre ad abbracciare il fratello di Francesco, Giovanni Nuti, autore di grande talento". La complicità tra i fratelli Nuti è sempre stata fonte di ispirazione per i fratelli Cecchi: Gabriele e Samuele sanno bene quanto sia bello condividere la passione per l’arte e per la musica. Cosa ha spinto i fratelli poggesi a riproporlo a Natale? "L’affetto e la gratitudine di tante persone per Nuti". I fratelli Cecchi, pur essendo molto impegnati nelle attività musicali e di formazione a Prato, operano ancora lontani dalle logiche commerciali del mondo dello spettacolo e con questo lavoro intendono continuare a operare nel tessuto culturale della provincia di Prato.

M. Serena Quercioli