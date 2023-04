Musica e tante risate Panariello e Masini, lo "Strano incontro"

Un comico e un cantante insieme sullo stesso palco. "Settembre Prato" – a cura di Fonderia Cultart – porta in città "Panariello VS Masini, lo strano incontro". Lo strano incontro è quello fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia. L’appuntamento con lo show di Masini e Panariello è per il 2 settembre in piazza Duomo. E sono già disponibili i biglietti in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (Per informazioni: www.ticketone.it).

Ecco come gli stessi artisti presentano lo spettacolo. "È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita" dice Panariello. "Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra", sorride Masini. Di certo Panariello, da vero showman, saprà trascinare il pubblico nell’allegria, e Masini emozionare con i suoi successi. Sarà un dialogo, anzi, un "incontro" da non perdere.

Tornando a "Settembre Prato", le altre date fino a qui annunciate sono quelle che portano in città, il 31 agosto, gli Articoli 31, per un concerto che farà scatenare la piazza. L’1 di Settembre sarà invece la volta di Daniele Silvestri, il 3 degli Editors e il 4 settembre di Edoardo Bennato.