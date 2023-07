Musica, cabaret, improvvisazione e tanta ironia Al Colibrì stasera tocca al Duo Bucolico

Questa sera sul palco del Colibrì, lo spazio estivo del circolo di Narnali in via Pasubio, tocca al Duo Bucolico. In attività da quasi quattro lustri, i cantautori romagnoli Antonio Ramberti e Daniele Maggioli condiscono la loro musica con un pizzico di cabaret

e altrettanta ironia.

I concerti del Duo Bucolico sono un concentrato d’improvvisazione e libertà, in una continua ricerca del contatto con il pubblico. Tra le sfumature incantevoli del cantautorato, del cabaret e della canzone popolare comico-burlesca, emerge un duo unico nel suo genere: Ramberti e Maggioli sono maestri delle parole ironiche e satiriche scritte a quattro mani, con all’attivo oltre 1.500 date. Dalle 22 a ingresso libero.