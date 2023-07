Musica altissima a Prato: scatta l’esposto contro il locale

L’apertura di un nuovo locale in zona Vergaio ha dato vita a una valanga di proteste fra i residenti. Tanto che un gruppo di condomini di via di Reggiana ha presentato un esposto al Comune e alla polizia municipale per denunciare "l’eccessiva e continua rumorosità, causata dalle attività di intrattenimento che si svolgono ogni sera fino a tarda notte".

Nel mirino dei residenti è finito l’utilizzo della musica in orario serale che rimbomba fino alle case limitrofe, disturbando così il sonno dei residenti. Per cercare di sbloccare la situazione il gruppo di residenti ha presentato anche un successivo esposto ai carabinieri della stazione di Iolo, auspicando un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine.

"La musica ad alto volume dà vita a una vera e propria discoteca – si legge nella querela dei residenti –. In aggiunta ci sono pure gli schiamazzi e le urla degli avventori del locale che parcheggiano nelle vicinanze dei nostri condomini. Chiediamo quindi un intervento per il rispetto del diritto al riposo notturno". Non finisce qui. Nell’esposto dei condomini c’è pure una distinta segnalazione per avvisare i militari della presenza di "un pusher sotto le abitazioni, che effettua l’attività di spaccio nelle rampe d’accesso ai garage condominiali".