Museo Tessuto, doppio appuntamento

Due appuntamenti al Museo del Tessuto legati alla bella mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente" che, lo ricordiamo, visto il successo di pubblico non chiuderà domenica come inizialmente previsto, ma il 7 gennaio. Oggi alle 17.30 il Museo ospita Giuliana Matarrese, giornalista di moda: in dialogo con Federico Poletti esplorerà la fortuna del kimono nella moda di oggi, raccontando le reinterpretazioni di questo capo iconico da parte dei grandi stilisti e marchi come Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, John Galliano, Gucci, Etro, Jean Paul Gaultier. Collaboratrice di Vogue, Glamour, Marie Claire, Style e Icon, Matarrese scrive per magazine stranieri come Dust e Cup 74024 ed è fashion editor de Linkiesta Etc per cui il podcast La teoria della moda. Poletti, giornalista e curatore, ha collaborato con il Museo per la mostra sullo stilista Ossie Clark. Conferenza a ingresso libero e prenotazione obbligatoria (info sito del museo). Domenica alle 16.30, in replica domenica 10 dicembre, workshop di disegno per i ragazzi di 1214 anni in collaborazione con Lucca Manga School: partendo da un figurino impareranno a disegnare un kimono, valorizzando le vari parti che lo compongono. Le attività hanno un costo di 5 euro, info e prenotazioni sul sito del Museo.