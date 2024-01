"Museo Soffici, l’ex direttrice se n’è andata sbattendo la porta"

Diletta Bresci, vicesindaco del Comune di Poggio a Caiano, torna ancora una volta sulla questione della nomina del nuovo direttore del museo Soffici. E racconta il confronto sul bando con la direttrice uscente, Giulia Ballerini: "Se ne andò sbattendo la porta dopo aver detto, ‘Io a queste condizioni non ci sto, non partecipo e non parteciperà nessuno’".

L’assessore Bresci sottolinea: "Lo preciso perché non vi sia nessuna bugia, nessuna illazione. Quali erano le condizioni? L’aumento del compenso per il direttore. Sì solo quello, vi sembra normale? Non ero al corrente che in una Pubblica amministrazione prima di fare un bando ci si mettesse d’accordo con i potenziali aspiranti per decidere gli estremi a loro più confacenti. Per il museo ho sempre sostenuto che avrei fatto il massimo e cercato di investire più soldi per il suo sviluppo, ma maggiori investimenti da parte dell’amministrazione non credo siano correlati all’aumento del compenso per il direttore. Riassumendo, la dottoressa Ballerini sapeva del bando e non ha partecipato per questioni economiche. Una sua scelta, legittima, ma su questo non ho potere. È solo strano che ci abbia ripensato all’ultimo, a bando scaduto, quando poche ore prima era arrivata un’altra domanda".

Secondo la Bresci: "La nostra non è stata una scelta politica. Si indice un bando e si sceglie tra chi ha presentato la domanda. Poi è strano, come afferma la dotteressa Ballerini, che nonostante lei avesse chiesto più volte alla passata amministrazione investimenti per il museo, non sia mai stata accontentata. Eppure nessuna riga a riguardo. Io cerco di svolgere il mio ruolo al meglio possibile e con la massima trasparenza. Mi spiace solo per Giulia Ballerini, contro la quale non ho nulla, e per Mauro Moriconi, coinvolti al solo scopo di portare sterili e inutili attacchi politici alla giunta".