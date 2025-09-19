Museo Soffici gratis nei giorni dell’Assedio. In occasione della festa da oggi sino a domenica, il museo “Soffici e del ‘900 italiano” sarà ad ingresso gratuito per tutti.

L’orario di apertura del museo è dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19. Eccezionalmente in quei tre giorni il museo sarà aperto anche dalle ore 20 alle 23.

Durante questa tre giorni, da vedere anche la mostra fotografica curata da Antonio Belli “Chi c’era, com’era. Poggio a Caiano tra le due guerre”, allestita nel salone espositivo “Luigi Corsetti” delle scuderie medicee, si potrà visitare con i seguenti orari: dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23,30. Ingresso libero. Oggi l’area della festa apre alle 19 con gli antichi mestieri in via Cancellieri e in via Giuliano da Sangallo e il mercato artigianale in via suor Margherita Caiani. A partire dalle 20 spettacoli itineranti lungo le vie del centro dove si potranno ammirare anche gli sbandieratori di Cortona, Montemurlo e Lucca. Intorno alle 21,15 partirà il corteo delle scuderie medicee al quale parteciperanno in forma ufficiale il Comune di Poggio e le amministrazioni invitate. Il corteo vedrà la presenza del gruppo storico poggese, della filarmonica “Giuseppe Verdi” di Poggio e degli sbandieratori di Cortona. Sarà aperta la fontana del Mascherone dalla quale sgorgherà vino. Come già annunciato, quest’anno al posto del Mascherone, che ha subìto danni mesi fa a causa di una manovra sbagliata di un mezzo pesante, sarà utilizzata una copia che verrà posta accanto all’originale. Domani la festa inizia a partire dalle 17 con gli antichi mestieri e il mercato artigianale. Domenica dalle 15,30 apertura stand e spettacoli a partire dalle 17,15.

Gran finale alle 23,30 alla villa medicea con lo spettacolo pirotecnico.