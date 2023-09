Museo Pecci tutto risolto?. Non proprio

Licenziamenti ritirati, centomila euro in più dalla Regione e l’impegno del Comune a reperire nuove risorse. Salva anche l’inaugurazione della prossima mostra, il 28 settembre. Sul Pecci è tornato il sereno? Non proprio. Il reintegro dei lavoratori deve essere solo il punto di partenza per affrontare in profondità il problema della sostenibilità economica a lungo termine del museo. Certamente non potevano essere due lavoratori che costano 60mila euro l’anno a pagare per il disavanzo ben maggiore del Centro e la necessità di dare al Pecci un futuro diverso, soprattutto con più sponsor per mostre attrattive, resta sul tavolo. Così come la nomina di un nuovo cda, tanto più che quello attuale è scaduto da maggio.