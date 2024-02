Museo Palazzo Pretorio. Lezione su Sem Benelli e "Walk In Sound"

Due appuntamenti questa settimana al Museo di Palazzo Pretorio. Domani pomeriggio alle 16 in collaborazione con la Libera università di promozione culturale è in programma la conferenza "Sem Benelli: dal successo internazionale all’oblio", a cura di Alessandro Attucci. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata al numero 0574 1837859 oppure alla mail [email protected]. Venerdì tornerà invece "Walk In Sound - del tempo e dello spazio", il progetto performativo site-specific a cura di Francesco Dendi, che mette insieme in un atto unico la parola, il suono e l’immagine. Si tratta di un’esperienza multisensoriale, in cui l’atto performativo si farà collettivo nella visita al museo e alla sua collezione permanente, chiamando in causa una nuova modalità di fruizione e la possibilità di risvegliare in ognuno uno sguardo creativo con cui indagare, scoprire e conoscere. La performance sarà in due turni, con inizio alle 19 e alle 21. Il costo è otto euro, la prenotazione obbligatoria al numero 0574 1837859 o alla mail [email protected].