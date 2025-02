Museo Palazzio Pretorio e Opera del Duomo: idee per il weekend

Domani alle 15.30 con la rassegna Musei in dialogo, a Palazzo Pretorio con la conferenza a cura di Lia Brunori dal titolo "Antonio Marini a Prato. La Madonna del Bacio e dintorni". Ingresso gratuito, dopo la conferenza visita guidata alle opere del museo attinenti agli argomenti trattati, a cui è possibile partecipare previa prenotazione obbligatoria via mail a [email protected].

Sempre a Palazzo Pretorio la sala intitolata "Dai depositi al museo: dipinti del Quattrocento e del Cinquecento" aprirà al pubblico in via straordinaria domenica dalle 10.30 alle 18.30. Una bella occasione per ammirare le opere di un nucleo di maestri del Quattrocento, che documentano il clima culturale dell’epoca, e una preziosa raccolta di Sacre Famiglie e di Madonne con Bambino del secolo XVI.

Infine, da ricordare domenica anche l’appuntamento delle 15 al Museo dell’Opera del Duomo con la visita guidata a cura di Prato Cultura per approfondire i capolavori conservati nella sala di Donatello: le sette formelle originali del parapetto del pulpito esterno e il magnifico capitello in bronzo. La prenotazione obbligatoria a [email protected], 340 5101749 o canali social Prato Cultura e Museo Opera Duomo.