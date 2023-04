Museo Opera le aperture e le visite

Aperture speciali per il Museo dell’Opera del Duomo. Il lunedì dell’Angelo, 10 aprile, l’orario è dalle 13 alle 17 mentre lunedì 24 aprile il museo sarà visitabile per l’intera giornata, dalle ore 10 alle 17. Martedì 25 aprile e lunedì primo maggio l’ingresso è dalle ore 13 alle ore 17. i ricorda infine che il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, il Museo dell’Opera del Duomo resterà chiuso. Non solo orari speciali, ad aprile sono in programma alcune visite guidate e attività sia all’interno del Museo che della Cattedrale. Sabato 15 aprile appuntamento con "Cattedrale segreta e i capolavori di un Duomo che non ti aspetti": due turni di visita, alle 11 e alle 15, alla scoperta dei capolavori nascosti della Cattedrale e nell’attiguo Museo. In pochi sanno che il Duomo di Prato custodisce un passaggio nascosto che permette di ammirare un’antica facciata oggi coperta da quella attuale. Attraverso questo percorso si può raggiungere, dalla Cappella della Sacra Cintola, il pulpito esterno di Donatello dal quale avviene l’ostensione della reliquia delle Cintola della Madonna. Un ambiente affascinante, dove si intrecciano storia, tradizioni e leggenda che la diocesi di Prato ha deciso di aprire al pubblico in occasione di alcune visite speciali. Il percorso termina alla scoperta dei capolavori di Donatello e Filippo Lippi presenti in Cattedrale e nell’attiguo Museo dell’Opera del Duomo (costo 20 euro, comprensivo il biglietto d’ingresso al Museo dell’Opera del Duomo; incluso un buono sconto per partecipare alla visita di Pistoia sotterranea). Domenica 23 aprile alle 15,30 da non perdere "Il campanile del Duomo di Prato": i visitatori potranno tornare sul campanile della Cattedrale e godere di una vista davvero suggestiva sulla città (costo 15 euro). Con 127 scalini e un’altezza di 46 metri, la torre campanaria della Cattedrale di Santo Stefano è l’edificio più alto del centro storico di Prato. In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] oppure chiamare il numero 340-5101749.