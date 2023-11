Museo Opera del Duomo. Conferenza di Caruso sull’economia e la guerra

Esiste una economia della pace? A questa domanda risponderà Raul Caruso docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore in politica economica, nella conferenza in programma domani alle 15,30 al Museo dell’Opera del Duomo, L’iniziativa vuole offrire una riflessione sul ruolo dell’economia in tempo di guerra, di come i conflitti influiscono sulle relazioni internazionali, sui costi delle materie prime e sulla nostra vita quotidiana. Caruso è autore di molti saggi sull’argomento, dal titolo: "Di tasca nostra. In che modo la guerra cambia la nostra economia e le nostre abitudini", oppure "Chiamata alle armi. I veri costi della spesa militare in Italia". Fino al 24 febbraio al Museo dell’Opera del Duomo, è visitabile "Il soldato che dipingeva la pace", mostra dei disegni e delle testimonianze di James Donald Orr, giovane pittore sudafricano, arrivato in Italia nel 1944 per prendere parte alla liberazione del nostro Paese, che per otto mesi visse a Prato. Ingresso alla conferenza libero su prenotazione: [email protected] o 0574 29339 e 340 5101749. A proposito di Prato Cultura, per domenica è annullata la visita a alla Pieve a Figline, visto il disastro dell’alluvione, al suo posto sarà recuperata la visita alla Pieve di San Giusto alle 15.30.