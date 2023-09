Museo del Tessuto. Videomapping speciale per festeggiare i 20 anni alla Campolmi

Un videomapping speciale per festeggiare il ventesimo compleanno del Museo del Tessuto all’interno dell’ex Campolmi, simbolo della storia tessile della città oggi riconvertito in polo culturale. Per festeggiare l’importante ricorrenza, il Museo presenta l’opera site specific "In2 Textiles - Immersive Campolmi" a cura degli artisti David Hartono e Sadi, con il supporto tecnico di Pietro Mauro Forte. Saranno davvero suggestive le immagini che dalle 22 di venerdì prossimo 22 settembre animeranno gli oltre 50 metri di facciata nel cortile interno della Campolmi. Il videomapping prenderà spunto dagli archivi tessili del Museo, accompagnato da una traccia audio che sarà in grado di ricreare suoni e atmosfere del mondo tessile, campionati nelle aziende del distretto pratese.

David Hartono è un creativo che unisce arte visiva e tecnologia. Di origini indonesiane, si trasferisce per studio in Olanda e poi a Firenze, dove fonda Monogrid Studio, realtà che dà vita a esperienze immersive attraverso un uso creativo della tecnologia, video mapping e installazioni interattive. Sadi S. Barreto Cardoso Bertoldi è un sound artist, compositore e performer. Produce musica sperimentale e ambientale, glitch per installazioni di arte contemporanea e spettacoli di danza. Il suo design sonoro - artistico e concettuale - invita il pubblico a tuffarsi in un mondo di sogni surreali. Sperimenta errori tecnologici, tessiture di suoni ambientali e interpolazioni di ritmi interrotti. Mauro Forte è un sound designer impegnato nella ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate in ambito elettroacustico e nell’approfondimento della dimensione introspettiva dell’informazione sonora fino alla conduzione dello spettatore in un viaggio onirico. Con il suo gruppo _area_ realizza spazi acustici tridimensionali per eventi d’arte e spettacolo.

Durante la serata ci sarà la possibilità di visitare le due mostre in corso al Museo, Kimono e Due secoli di Textile e Fashion Design, ci sarà una selezione musicale su vinile a cura di Claudio Capitoni e un calice di benvenuto offerto da Sibe Commerciale spa per brindare insieme. "Non vediamo l’ora di presentare alla città la straordinaria installazione audio-video che il Museo ha commissionato, per celebrare l’apertura al pubblico di uno spazio museale presso uno dei più bei recuperi di archeologia industriale d’Italia", dice il presidente della Fondazione Museo del Tessuto Francesco Nicola Marini. L’ingresso alla serata (accesso all’evento e alle mostre) costa 5 euro. Il biglietto si pagherà la sera stessa dell’evento, ma è necessaria la prenotazione su https:bit.lyIN2-Textiles (link accessibile anche da www.musedoeltessuto.it).