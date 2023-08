Museo del tessuto, Kids art campus a settembre Full immersion per bambini nelle mostre locali Il Museo del Tessuto di Prato propone un Campus settembrino intitolato "Kids Art Campus" per bambini dai 5 ai 10 anni, con mostre, laboratori creativi e una mostra finale dei loro elaborati. Un'esperienza unica per esplorare l'arte e sviluppare il loro potenziale creativo.