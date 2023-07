Museo del tessuto in rosso "Costi alti, servono aiuti"

Costi energetici quasi raddoppiati e minori contributi dagli enti, quali Regione Toscana e Comune di Prato, hanno fatto sì che il bilancio della Fondazione Museo del Tessuto abbia chiuso in perdita. A puntare il dito "contro le mancanze ed i fallimenti di Comune e Regione" Claudiu Stanasel, vice presidente del Consiglio Comunale del Centrodestra e membro della Commissione comunale Controllo e Garanzia, riunitasi ieri in seduta ordinaria. Il bilancio della Fondazione Museo del Tessuto del 2022 presenta una perdita di 42.299 euro, dovuta a varie motivazioni, soprattutto agli aumenti dei costi energetici e alle mancanze del Comune e della Regione Toscana - spiega Stanasel - . Questo è ciò che è emerso dalla presentazione fatta dal presidente Francesco Marini e dal direttore Filippo Guarini. Il dato principale alla base di questa perdita è l’aumento del costo per i consumi energetici che nel 2022 è passato a 42 euro per metro quadrato rispetto ai 28 euro per metro quadrato del 2021". Secondo Stanasel "questo aumento dei costi si sarebbe potuto evitare se l’amministrazione Biffoni avesse fatto l’investimento strutturale da molti anni richiesto per la struttura per garantire un efficentamento energetico indispensabile da tempo". Proprio di questa urgenza, ricorda il vice presidente del Consiglio, se ne era parlato un anno nella Commissione controllo e garanzia.

"Ma da allora niente è stato fatto dall’amministrazione Biffoni - incalza Stanasel - . Il Comune nel 2022 ha diminuito il contributo verso il Museo con un taglio di 60.000 euro. Un altro dato importante è relativo alla Regione che continua a dare al Museo del Tessuto pochi spiccioli con un versamento irrisorio nel 2022 di 11.584,75 euro a dimostrazione di un disinteresse verso uno dei principali emblemi dell’identità di Prato".

"Lo stesso Marini - prosegue Stanasel - ha posto all’attenzione la necessità di un intervento economico straordinario della Regione per colmare le mancanze del Comune per una riqualificazione energetica degna di tale nome". L’augurio del consigliere dell’opposizione è che "il Pd riesca a lavorare seriamente tra Regione e Comune, mettendo al centro Prato e mantenendo le promesse fatte in molteplici campagne elettorali sul tema della cultura". Marini ha sottolineato in Commissione delle urgenza di riqualificazione energetica, intervento oneroso sul quale va fatta una riflessione sulla possibilità di sostegno da parte della Regione. Un disavanzo che sarebbero potuto essere contenuto se fossero arrivati i ristori del Governo per i costi energetici: rimborsi che la Fondazione sta ancora aspettando.