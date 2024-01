Museo del tessuto. I visitatori sono 29mila: "Rete di sostegno forte e uno shop online"

L’affetto per il museo la spinse sette anni fa a entrare con la sua azienda nella prima rosa di "supporter club", i sostenitori privati oggi a quota 36 che rappresentano un proficuo esempio di azionariato diffuso. Oggi è quello stesso affetto che l’ha spronata a salire sul gradino più alto del Museo del Tessuto, da presidente. "Questa è la casa della creatività e la creatività rappresenta una forma mentis fondamentale per ogni imprenditore". Fabia Romagnoli, presidente di Mariplast e vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, da poche settimane al timone della Fondazione Museo del Tessuto, è pronta per presentarsi al comitato di gestione alla prima riunione di insediamento lunedì 29 gennaio. Al suo fianco, il direttore Filippo Guarini e una squadra affiatata di sette persone che costituisce l’organico in pianta stabile. Piccolo museo, a giudicare dalla struttura, ma grandi numeri come quelli della mostra "Kimono - Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente" che ha chiuso il 7 gennaio staccando 22mila biglietti in sette mesi, per un totale di circa 29mila presenze nel 2023 fra ingressi alla mostra e alla collezione. Risultati non scontati tenendo conto che realtà più strutturate che ricevono finanziamenti pubblici ben più cospicui (Centro Pecci) negli ultimi anni hanno portato a casa numeri più bassi. Il Comune finanzia annualmente la Fondazione con una quota ordinaria di 269.500 euro. Presidente, il suo mandato parte da numeri che incoraggiano. Se li aspettava?

"L’obiettivo pre-Covid era che il museo raggiungesse la soglia dei 30mila visitatori, quindi direi che ci siamo. Anzi, abbiamo dati migliori di quel periodo. Per la mostra sul kimono abbiamo avuto visitatori provenienti da Bologna e Milano, grazie alle campagne social. Le mostre che affiancano la collezione museale ci aiutano a uscire dalla nicchia di addetti ai lavori per allargare la nostra platea".

È arrivata da poco ma già ha le idee chiare sulle attività.

"Ho conosciuto il museo sette anni fa, percependo fin da subito amore, dedizione, competenza: elementi che mi hanno fatto accettare questo incarico. Sono stata fra i primi ad aderire alla rete dei ‘supporter club’ che oggi si chiamano ‘textile lovers’: un’azienda dà volentieri un contributo se sa che ha di fronte una realtà ben gestita".

Si parla, in definitiva, di un contributo simbolico da parte dei privati: 1.500 euro al mese. "Grazie al lavoro del mio predecessore (Francesco Marini, ndr), si è creata una piccola rete di azionariato diffuso. Fra le ultime new entry, Interporto della Toscana Centrale e Beste. Le aziende hanno un ritorno in termini di visibilità e benefit vari ma soprattutto partecipano a un’attività del proprio territorio. È un approccio diverso rispetto alla sponsorizzazione classica fatta con poche aziende. L’obiettivo del mio mandato è consolidare questa rete e far conoscere sempre più questa possibilità".

Dal 23 marzo un’altra mostra importante, dedicata allo stilista Walter Albini. Perché questa scelta?

"Nel corso degli anni abbiamo ricevuto più donazioni su Walter Albini, materiali che provengono dal suo archivio personale. Parliamo del padre del prêt-à-porter e una grande mostra su di lui non era mai stata fatta. È sotto gli occhi di tutti quanto possa essere importante per un distretto fare una mostra su un campione del ‘made in Italy’. Per noi la necessità di promuovere il distretto è fondamentale".

Come fa una piccola realtà museale a viaggiare a questo ritmo?

"Il museo è benvoluto all’interno della città. Un amore che non è un atto unilaterale ma è frutto di un lungo lavoro di relazione e rete sul territorio. Cerchiamo di diversificare il più possibile le fonti di finanziamento grazie anche ai rapporti con più Ministeri, università e ai progetti europei. E poi c’è lo staff che non si risparmia". Novità per il futuro?

"Sta per decollare il progetto dello shop on line: una bella vetrina per il distretto…".

