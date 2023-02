Musei in scena con la scienza

Un nuovo appuntamento con la rassegna Musei in scena, organizzata in collaborazione con Metropopolare. Domenica 12 febbraio alle 15.30 Livia Gionfrida e gli attori della compagnia saranno ospiti del Museo di Scienze Planetarie. La partecipazione gratuita (ingresso al museo 3 euro adulti, un euro ragazzi 6-18; prenotazioni 0574 44771- [email protected] Molto apprezzata è stata la tappa di Musei in scena di domenica scorsa al Museo della deportazione, con il racconto della storia di una famiglia pratese che nel 1944 lotta aspettando la liberazione. E la memoria del figlio più piccolo che tanti anni dopo ancora parla con i suoi familiari come fossero vivi, con il padre, la madre, la sorella e soprattutto con il fratello Rodolfo, ucciso dai nazisti: due repliche per permettere a tutti i prenotati di partecipare.