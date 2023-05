Musei e weekend Natura, colori kimono e stelle

Ecco gli appuntamenti nei musei per questo weekend, In occasione della Giornata mondiale del colore Palazzo Pretorio domani ospita a partire dalle 16 un divertente laboratorio per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni, dedicato alla scoperta delle varie tecniche di colorazione. Prenotazione obbligatoria a [email protected] Costo: 5 euro. Sempre a Palazzo Pretorio, in sala conferenze, domani alle 15 l’interessante conferenza Dialoghi sulle Scienze a cura dell’associazione Komorebi. Interverranno Nicola Messina, esploratore botanico; Annamaria Nocita, zoologa e curatrice del Museo di Storia Naturale di Firenze; Willy Guasti, naturalista e divulgatore scientifico pratese, molto noto per il suo canale youtube, Zoosparkle. Tre diverse generazioni di scienziati a confronto, per comprendere le nuove frontiere della comunicazione della scienza e dell’ambiente. Moderano l’incontro i biologi Andrea Vannini e Simone Rizzuto, presidente e vicepresidente di Komorebi. Ingresso libero. Al Museo del Tessuto secondo weekend di apertura della mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente" in esposizione una serie di dipinti, xilografie, cartoline d’epoca, ma soprattutto i cinquanta kimono maschili e femminili appartenenti all’esclusiva collezione di Lydia Manavello, tutti databili al primo e secondo quarto del Novecento, realizzati in seta operata, ricamata o stampata. Sono aperte le prenotazioni per il primo laboratorio per bambini legato alla mostra, in programma sabato prossimo 13 maggio alle 16.30: i piccoli dai 4 ai 6 anni impareranno a realizzare un "Etegami", ovvero coloratissima cartolina da spedire a un amico, secondo la tradizione giapponese. Prenotazione Obbligatoria a [email protected], costo 5 euro a partecipante (sia bambino che adulti accompagnatori).

Infine, al Museo di scienze planetarie questa sera alle 21.30 primo incontro della rassegna a cura dell’associazione Polaris per imparare ad osservare le stelle. Il titolo della serata è Orientamento sotto la volta celeste, costellazioni, meccanica celeste e prima osservazione al telescopio. Prenotazione obbligatoria a: [email protected]