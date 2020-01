Prato, 30 gennaio 2020 - Una scena agghiacciante avvenuta in mattinata in una zona molto trafficata, viale Vittorio Veneto, all'altezza della rotonda con via Tacca. Un uomo di circa 40 anni è morto dopo essere caduto dal sesto piano di un palazzo; l'impatto è stato fatale. Sul posto polizia, carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco e Pubblica Assistenza L'Avvenire. La prima ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario.

