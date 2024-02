Muore nell’incendio della sua casa. L’anziana era costretta a letto. Inutili i tentativi dei figli di salvarla

Hanno provato a salvarla in tutti modi, buttandole perfino l’acqua addosso ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Doretta Bernetti, 76 anni, è morta per le gravi ferite riportate nell’incendio che ha divorato la sua abitazione in via Prati a Santa Lucia. I figli dell’anziana, 40 e 55 anni, che abitano al piano di sopra, si sono accorti di quello che stava accadendo solo quando hanno visto il fumo e le fiamme uscire dalla finestra della camera da letto della madre. Si sono subito precipitati giù per le scale, sono entrati nell’appartamento e hanno provato a salvare la mamma ma purtroppo il corpo di Doretta Bernetti era già mezzo carbonizzato.

La tragedia si è consumata ieri mattina, intorno alle 10,30, nel terratetto dove l’anziana viveva insieme al compagno di una vita, che in quel momento non c’era, e i figli.

Le fiamme sono scoppiate in maniera del tutto accidentale, come hanno confermato i soccorritori, con tutta probabilità a causa di un mozzicone di sigaretta. La donna era costretta a letto a causa delle sue condizioni di salute e non ha avuto il tempo di mettersi in salvo quando il fuoco è divampato nella stanza.

A dare l’allarme sono stati gli stessi figli quando hanno tentato, inutilmente, di salvarla. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal distaccamento di Montemurlo e i carabinieri, oltre alle ambulanze. Il corpo dell’anziana era già stato carbonizzato. I figli sono stati portati al pronto soccorso per precauzione: erano lievemente intossicati ma le loro condizioni erano buone.

Il compagno della vittima, invece, si trovava in ospedale per un problema a un occhio e la donna era rimasta sola. "Le avevo detto di non fumare quando era sola – ha raccontato il compagno distrutto dal dolore quando è tornato a casa – Purtroppo non c’ero e non ho potuto fare nulla per lei. Stavamo insieme da 48 anni".

Non ci sono dubbi sul fatto che le cause dell’incendio siano state accidentali. Probabilmente è stato provocato proprio dalla sigaretta che la vittima stava fumando. La polizia giudiziaria, comunque, farà ulteriori accertamenti. La casa è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco e i familiari della vittima sono stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non hanno nessun altro posto dove andare.

Laura Natoli