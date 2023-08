Muore giovane avvocato "La tua bontà era speciale"

Una morte inattesa, difficile da accettare perché tanto improvvisa quanto dolorosa. Massimiliano Panicucci, avvocato di 44 anni, è morto dopo una malattia fulminante che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari in pochissimi giorni. L’uomo, avvocato penalista iscritto all’Ordine degli avvocati di Firenze era nato a Prato e svolgeva l’attività in uno studio professionale a Prato e in uno Empoli. Il professionista, 44 anni appena compiuti, è morto a causa di un male incurabile e fulminante scoperto solo poche settimane fa. Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook di colleghi e amici che lo ricordano come una persona cordiale e affidabile che ha sempre svolto il suo lavoro con grande professionalità. Un lutto improvviso che ha colpito profondamente l’avvocatura pratese. "Caro Massimiliano, più che una figura professionale, per noi eri un amico. Con noi ti battevi e seguivi le nostre pratiche con dedizione ed un interesse che andava oltre il semplice ambito lavorativo. Per la tua bontà, la tua correttezza ed il modo in cui affrontavi i problemi della vita sicuramente adesso sarai in qualche bellissimo luogo. Ci mancherai", il messaggio dei colleghi affidato a Facebook.

Arrivata come un fulmine, la notizia della morte di Panicucci si è sparsa velocemente in città, sia tra i colleghi che all’interno del movimento scout pratese, dove Massimiliano era cresciuto e aveva prestato servizio come capo nel gruppo Agesci Prato 3 di Santa Maria della Pietà. Solo pochi giorni fa la sua ultima discussione per un processo al tribunale di Prato. La salma è esposta da ieri pomeriggio alle cappelle del commiato della Misericordia di Prato in via Convenevole. Oggi pomeriggio alle 15,30, saranno celebrati i funerali nella chiesa di Santa Maria della Pietà, dove saranno in tanti a ricordarlo.