Municipale, cambio rapido al vertice. Arrivata la nuova comandante Belli

Cambio improvviso al comando della polizia municipale di Carmignano: Barbara Belli è la nuova comandante. La Belli prende il posto di Rolando Palagini che era entrato in servizio il 1 ottobre 2019.

Barbara Belli, laureata in Scienze dell’amministrazione, e ha prestato servizio per circa venti anni al comando del Comune di Calenzano, prima di essere chiamata, nel dicembre 2023, a Carmignano a ricoprire il ruolo di vice comandante della Polizia municipale.

Il sindaco Edoardo Prestanti ieri mattina nel suo ufficio si è intrattenuto a colloquio con la nuova comandante. Dall’incontro è emersa anche la volontà dell’amministrazione di procedere, con nuove assunzioni, al rafforzamento dell’organico della polizia municipale che da tanti anni è sottodimensionato, rispetto all’estensione del territorio e alla popolazione.

Sui motivi della rimozione di Palagini dal ruolo di comandante non ci sono dichiarazioni da parte del sindaco ma la decisione è arrivata improvvisa, in quanto solo una settimana fa erano stati presentati i risultati dell’attività del 2024 che hanno visto la polizia municipale impegnata su molteplici fronti: il contrasto al degrado e all’abbandono di rifiuti: 30 richieste ad Alia di rimozione di scarti tessili; rinvenimento, in luoghi nascosti o ricoperti di vegetazione, di circa 70 discariche abusive e in decine di indagini con l’individuazione degli autori degli abbandoni e in 9 notizie di reato. Sono stati 116 i posti di controllo con sanzioni in 119 casi e nell’anno, sono state 7.621 le violazioni rilevate in totale, con 5.584 punti decurtati sulle patenti. Le maggiori violazioni: 5.541 per eccesso di velocità (autovelox).

Una nota curiosa è che ora Poggio e Carmignano hanno due donne al comando della municipale.

M. Serena Quercioli