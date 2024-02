Mumat: i Cenciaioli. Lo show è premiato

"Genesi del Rigenero", è il titolo dello spettacolo-monologo che Beppe Allocca mette in scena domenica alle 17.30 al Mumat, Museo delle macchine tessili, di Vernio. Alle 16.30 è prevista la visita guidata al Museo con Luisa Ciardi, storica della Fondazione Cdse. "La storia del riciclo su cui si basa la fortuna della Val di Bisenzio e di tutto il pratese, raccontata attraverso tante altre storie che fanno riflettere e sorridere – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Vernio, Maria Lucarini – Con la Fondazione Cdse portiamo a Vernio un lavoro che ha già vinto il premio Spiriti al Roma Fringe Festival 2023 e che recentemente è stato selezionato per il festival del teatro italiano di New York che si svolgerà fra aprile e maggio". L’ingresso allo spettacolo è libero con iscrizione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it.