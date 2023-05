Multiutility, strada più in salita Dopo il voto si rafforza l’asse contro la holding dei servizi

Multiutility, strada più in salita dopo le elezioni amministrative nell’area metropolitana. Il risultato di Campi Bisenzio, con la vittoria di Andrea Tagliaferri sostenuto da Sinistra e M5S, significa per l’asse Prato – Firenze – Empoli ritrovarsi a fare i conti con un altro sindaco del no all’operazione di aggregazione dei servizi pubblici. Un primo cittadino che, dopo il commissariamento prefettizio in seguito all’elezione in Parlamento dell’ex sindaco e segretario regionale Pd Emiliano Fossi, dovrà portare al voto del consiglio comunale la delibera per la multiutility sull’ingresso ai patti parasociali fra soci pubblici. Un voto tutt’altro che scontato stando alle dichiarazioni in campagna elettorale di Tagliaferri: "La multiutility è un abominio concettuale, politico e soprattutto un gestore inefficiente di servizi strategici". Nella Piana c’è quindi un rafforzato asse di sinistra Sesto Fiorentino – Campi Bisenzio, con Falchi che ha già teso la mano a Tagliaferri (anche contro l’ampliamento di Peretola). Non solo. L’asse anti-multiutility riguarda anche la gestione pubblica del servizio idrico e il no alla quotazione in Borsa. Duplice tema sul quale altri sindaci tengono duro: Prestanti di Carmignano, Prestini di Calenzano, Bongiorno di Cantagallo, Borchi di Vaglia (e lo stesso Falchi) già a fine aprile avevano inviato a tutti i colleghi sindaci una lettera - appello in favore della totale ripubblicizzazione del servizio idrico, esprimendo "grande preoccupazione nel prendere atto di una paventata e inspiegabile marcia indietro, condizionata dalla prospettiva della nascita di una multiutility parzialmente privata e quotata in Borsa". Da segnalare c’è poi la grana relativa al Comune di Vinci, con la Corte dei Conti che ha dato parere negativo alla costituzione di una holding di secondo livello, in correlazione con l’operazione multiutility inizialmente deliberata dal consiglio comunale. Senza dimenticare che sono ancora tutte da capire le posizioni del neo sindaco civico di Poggio a Caiano, appoggiato dal centrodestra, Riccardo Palandri, e della prima donna sindaca a Siena, Nicoletta Fabio, che dovrà gestire assieme al sindaco di Arezzo Ghinelli la questione relativa alle quote di Estra. Infine il tema caldo delle nomine. L’accordo ancora non c’è, e così ogni decisione sul cda della multiutility è rimandata al 16 giugno.