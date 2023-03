Multiutility, Peretola Il M5S ora sfida il Pd Una difficile alleanza

Dopo l’apertura al dialogo da parte del segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni, su una eventuale alleanza elettorale col Movimento 5 Stelle, arriva immediatamente un banco di prova sulla presenza dei presupposti per un programma amministrativo condiviso in vista del 2024. Un banco di prova che lo stesso M5S mette sul piatto dell’agenda del segretario del Pd. "Vediamo se il segretario progressista Biagioni riuscirà a dare un primo concreto segnale di discontinuità convincendo i suoi consiglieri a votare contro la multiutility" incalza il consigliere comunale pentastellato, nonché ex candidato sindaco grillino Carmine Maioriello. Il riferimento è alla mozione sulla nuova maxi società toscana dei servizi pubblici, presentata dai 5 Stelle, che verrà discussa oggi pomeriggio in consiglio comunale. Un atto con il quale i grillini chiedono il ritiro della delibera sulla multiutility, sancendo uno stop a tutta l’operazione. "Probabilmente il consigliere comunale Biagioni non si è accorto che con il Pd ci confrontiamo tutte le volte in consiglio comunale e quasi sempre le posizioni restano distanti – attacca Maioriello -. Come possiamo confrontarci con un partito che con la creazione della multiutility toscana ha per l’ennesima volta messo in mano agli investitori privati un bene pubblico indispensabile come l’acqua?".

I 5 Stelle non chiudono definitivamente le porte a una possibile alleanza col Pd, ma chiedono un totale cambio di registro. "Biagioni si confronti piuttosto con i suoi colleghi a Firenze e in Regione che sull’ampliamento dell’aeroporto di Peretola non riescono a darsi pace – incalza Maioriello -. Portino delibere davvero progressiste e di cambiamento in consiglio comunale e noi le voteremo". Insomma, nemmeno arrivata l’apertura da parte della segreteria del Pd, che i grillini già sollevano dubbi su una possibile alleanza. D’altronde anche le parole della capogruppo grillina Silvia La Vita non lasciano spazio a particolari interpretazioni. "Con molta umiltà vogliamo ricordare al segretario Biagioni che non basta definirsi progressisti o di sinistra per esserlo davvero – sottolinea -. Ma occorrono i fatti, fatti che in questi anni con la giunta Biffoni sono mancati. Per non parlare del Pd nazionale, con il totale allineamento a Draghi prima e a Meloni ora, votando a favore del decreto Meloni sull’invio di nuove armi. Ci faccia sapere Biagioni: essere veri progressisti significa forse portare la pace con le armi?".