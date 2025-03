Multiutility. In cassaforte c’è un miliardo

La cassaforte di Alia Multiutility torna a riempirsi. E il Comune di Prato, uno dei maggiori soci della holding dei servizi pubblici, guarda con soddisfazione all’operazione portata a termine dal vertice guidato da Alberto Irace. Alia Multiutility ha concluso un’operazione di finanziamento per un importo di 965 milioni articolato in un finanziamento bancario a medio-lungo termine di 765 milioni di euro e un prestito obbligazionario di 200 milioni di euro. Tesoro messo a disposizione da un pool di istituti che include Banca Mps, Bnl e Bnp Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo e UniCredit per due obiettivi: rifinanziamento del debito e investimenti.