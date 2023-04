Multiutility e Borsa "Bisogna valutare tutte le alternative"

Via libera ai patti parasociali territoriali e la possibilità di esplorare alternative rispetto alla quotazione in Borsa. Sulla nuova multiutility toscana Prato si muove. Ieri la giunta ha approvato la sottoscrizione di patti parasociali territoriali con le altre amministrazioni coinvolte dell’area pratese: Vernio, Vaiano, Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano. Secondo quanto riferisce una nota di palazzo Comunale, gli enti decidono di fare proprio il principio "una testa, un voto", a prescindere dalle quote di partecipazione alla società. L’assemblea del patto, inoltre, dovrà contare sul voto favorevole del Comune di Prato e di altre due amministrazioni per poter deliberare, a riprova dello spirito collegiale che vuole imprimere la delibera adottata ieri. Ma soprattutto non si esclude la possibilità di valutare altre modalità di finanziamento rispetto alla Borsa, che non piace ad alcuni Comuni. I soci si impegnano a valutare le diverse possibilità prima di procedere.

"Lo strumento del patto territoriale è molto importante – sottolinea l’assessore ai rapporti con i Comuni della provincia, Gabriele Bosi – in particolare permette un pieno coinvolgimento nelle scelte anche dei piccoli enti, con pari dignità al di là della percentuale di quote possedute all’interno della multiutility". L’atto della giunta viene salutato positivamente dal segretario provinciale del Partito democratico, Marco Biagioni: "Lo avevamo detto e adesso lo facciamo davvero, i Comuni della provincia di Prato si impegneranno a valutare forme alternative alla quotazione in Borsa per finanziare la multiutility. Era un impegno preciso che il Pd aveva preso con un dispositivo votato all’unanimità dalla direzione provinciale". Mentre sul principio del voto il leader dei dem locali sottolinea: "Non ci saranno Comuni di serie A e di serie B". Sul tema della Borsa è intervenuto anche il governatore Giani: "Non entro nella discussione sulla quotazione in Borsa perché è una decisione che è lasciata all’autonomia dei Comuni. Sarà chi gestisce direttamente a rendersi dell’opportunità o meno di entrare, ma non sarà mai la Regione a decidere qual è la strada migliore".