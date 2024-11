"Multiutility. Basta interessi di bottega"

Sulla dura presa di posizione dei circa mille dipendenti di Estra riuniti giovedì in assemblea, a proposito delle incertezze legate al futuro della multiutility e alle prospettive del loro lavoro, interveniene il capogruppi di Fratelli d’Italia in Comune, Tommaso Cocci (foto). "Abbiamo espresso più volte anche in campagna elettorale la nostra preoccupazione sulla centralità di Prato nel progetto multiutility – ricorda –, lo abbiamo fatto anche dalle colonne de La Naizone. Se la Multiutility ha l’ambizione di essere toscana e vuole aggregare nuovi enti locali nella sua compagine, deve dimostrare di essere in grado di lasciare intelligenze e posti di lavoro sui territori. La querelle sul personale di Estra, che avevamo predetto in campagna elettorale, non rappresenta sicuramente il giusto biglietto da visita". Secondo Cocci, "lo svuotamento della sede di Estra è un pessimo segnale ai territori che stanno riflettendo di aderire alla multiutility". Il capogruppo di Fdi ribadisce che "la sfida della società multiservizi toscana ha bisogno di crescere nelle sua compagine sociale e non limitarla all’area della Piana". Non solo. "Fratelli d’Italia sta seguendo con serietà ed anche con preoccupazione le vicende legate alla Multiutility – aggiunge Cocci –, percorso per cui sono stati già spesi tantissimi soldi dei cittadini e in cui vi è stato conferito tanto patrimonio del Comune di Prato, per questo motivo ci sentiamo in diritto di richiamare tutti al senso di responsabilità, non accetteremo delle preclusioni per meri interessi di bottega. La Multiutility deve essere una risorsa per la nostra Regione, in caso contrario non ha senso di esistere".