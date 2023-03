Multe per tuffi Pagliette in fontana Bacchino Aperitivo per colletta

Un gruppo di amici ed ex allievi del Buzzi, goliardi e non, a seguito di quanto accaduto negli ultimi tempi alla Fontana del Bacchino, con lo spiacevole episodio del tir che è rimasto incastrato in incredibile manovra tentata in piena zona pedonale e il tuffo delle Pagliette di poche sere fa che a molti non è andato giù, hanno deciso con una raccolta benefica di dare una mano agli studenti che saranno (forse) multati. Contribuendo con un minimo di cinque euro alla raccolta fondi chi vuole partecipare all’iniziativa riceverà un biglietto verde con il quale potrà prendere un aperitivo al Bar Datini o al Caffè Buonamici al prezzo di altri cinque euro. L’appuntamento è per l’aperitivo di questa sera, intorno alle 18.30, proprio davanti alla fontana del Tacca.

Se gli studenti del Buzzi "battezzati" secondo goliardica tradizione nell’acqua del Bacchino saranno identificati dalla polizia municipale dovranno pagare una multa di 25 euro ciascuno. I promotori dell’iniziativa annunciano che se una volta pagate le multe avanzeranno soldi saranno donati al Comune per riparare il pezzo della fontana danneggiato dal tir lo scorso febbraio.