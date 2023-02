Multe a 5 clienti di prostitute in via Firenze

Nello scorso fine settimana il reparto territoriale della polizia municipale ha effettuato una serie straordinaria di controlli che hanno riguardato in particolar modo il contrasto e la repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della prostituzione esercitata per strada.

Vista anche la particolarità degli interventi è stato necessario far intervenire anche agenti in abiti civili: sabato pomeriggio in piazza Mercatale, alle 18 circa, è stato individuato e fermato un cittadino senegalese intento a fare attività di parcheggiatore.

L’uomo è stato accompagnato al comando di piazza Macelli dove è stato identificato ed è risultato recidivo perché già sanzionato per la medesima attività. Proprio per questo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per l’attività di parcheggiatore abusivo ed è stato emesso un ordine di allontanamento.

Gli uomini di piazza Macelli nello stesso pomeriggio hanno anche individuato e sanzionato in via Firenze cinque conducenti di automobile intenti a contrattare prestazioni sessuali con prostitute, anch’esse sanzionate perché stazionavano in strada.