Trasporta 200 kg di pesce surgelato in scongelamento, multa di 1000 euro al ristoratore

Prato, 1 febbraio 2024 - Nella mattinata di ieri, mercoledì 31 gennaio, una pattuglia della Polizia Municipale ha fermato una Peugeot nella zona del Macrolotto 1. Doveva essere un normale un controllo stradale, ma l'odore proveniente dall'abitacolo dell'auto non ha convinto gli agenti. L'odore era di pesce: è stato quindi ispezionato l'interno e sono stati trovati diversi scatoloni trasportati sui sedili posteriori e nella bauliera. All'interno circa 200 kg di pesce surgelato destinati al consumo, senza alcuna etichetta di tracciabilità, e già in fase di scongelamento, trasportati da un cittadino cinese di 50 anni residente a Prato e titolare di una attività di ristorazione. Dopo aver chiesto l'intervento della sezione della sicurezza alimentare dell'Asl Toscana Centro, gli agenti hanno sanzionato l’automobilista con 1.000 euro di multa e la confisca per la successiva distruzione degli alimenti trasportati. L' Asl estenderà i dovuti controlli all'attività di ristorazione gestita dall’uomo per eventuali violazioni in materia di igiene.