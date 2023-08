Prato, abbandonava rifiuti sulle colline: scatta una maxi-multa da 1200 euro

Prato, 22 agosto 2023 - L'azione congiunta di polizia municipale, polizia provinciale e Alia ha permesso di individuare un responsabile dell'abbandono di rifiuti sulle colline di Prato dopo le segnalazioni di cumuli abusivi nelle località Bifolchi-Cavagliano e a Cerreto. Sono stati trovati doghe di un letto, mobili in legno e altri in metallo, vestiti, suppellettili in plastica e oggetti di uso quotidiano.

Le segnalazioni pervenute da parte di cittadini della zona, prese in carico dal Co.Es.Se, il coordinamento esposti e segnalazioni pratese. Dopo una serie di sopralluoghi, ispezioni e rimozione di rifiuti, la task force ha trovato come responsabile degli abbandoni un'unica persona, convocata nel comando della municipale. Il soggetto avrebbe ammesso, secondo una nota, la sua responsabilità dichiarandosi colpevole di entrambi gli episodi e ricevendo due verbali per una sanzione totale di 1.200 euro.