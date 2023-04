Mountain bike attese in Vallata 2mila persone

La Valbisenzio torna ad essere capitale di attività sportive il primo fine settimana di maggio, con circa 2 mila persone attese soprattutto nel territorio di Vaiano. Mentre a Vernio infatti si concentreranno i camminatori del Da Piazza a Piazza, Vaiano ospiterà per la prima volta in questa area la terza tappa del Campionato Toscano Enduro Series, organizzato dal Vaiano Bike Enduro Team supportati da Daniele Tassi di Freeride Prato, col patrocinio del Comune di Vaiano. La gara si svolgerà domenica 7 maggio, il sabato invece gli atleti potranno iscriversi. "Il percorso si snoderà in zone boschive – spiega Michele Gianotti del Vaiano Enduro Team - nello specifico nell’area dello Javello Trail, nel territorio amministrativo del Comune di Vaiano. Ci saranno anche tratti di viabilità pubblica, per trasferimenti non cronometrati. Si tratta della terza tappa del campionato toscano, ma sono previsti atleti provenienti anche da altre parti. Il percorso di gara è di 6 chilometri per 1.250 metri di dislivello. Ci saranno tre prove speciali per una lunghezza totale di 7 chilometri in discesa, i concorrenti partiranno in gruppi di 3, suddivisi nelle categorie: giovanili, amatoriali e professionisti". Una bella prova anche a livello di accoglienza, per Vaiano, che si appresta ad avere sul territorio, in un paio di giorni, forse il record storico di pubblico portato da una manifestazione. "650 partenti che insieme alle famiglie, agli operatori e agli sponsor porteranno sul nostro territorio circa 2000 persone – conclude Gianotti - Crediamo che questi eventi rappresentino una opportunità di crescita per tutto il nostro territorio valbisentino. Vorremmo ringraziare il Comune e il sindaco Bosi che ha creduto fortemente fin da subito in questa iniziativa, per tutto il supporto ricevuto".

Claudia Iozzelli