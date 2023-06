Moto Gp al Mugello con la Misericordia

Fra i soccorritori del Moto Gp al Mugello c’è anche

la Misericordia di Carmignano: ogni anno, una squadra di volontari tutti in possesso del livello di soccorritore avanzato

e Blsd, oltre all’autista, garantisce la presenza

con l’ambulanza lungo

il circuito del Moto Gp,

per intervenire in caso

di qualsiasi tipo di emergenza. Il servizio tiene impegnata la squadra per diversi giorni, seguendo una turnazione specifica, in contatto con la centrale 118: Inoltre la preparazione per questa manifestazione si svolge durante l’anno poiché la gestione dell’emergenza in un circuito richiede formazione specifica.