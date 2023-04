Mostre, incontri e camminate Fra gli ospiti anche Gad Lerner

Conto alla rovescia per la festa della Liberazione, anche con le iniziative organizzate da Anpi, Arci e Cgil. Le due associazioni e la Camera del lavoro hanno messo a punto un calendario congiunto di spettacoli teatrali, incontri, dibattiti in città e in provincia. A Prato venerdì alle 18 nel salone del consiglio provinciale in Palazzo Banci Buonamici ci sarà l’incontro con il giornalista e scrittore Gad Lerner che avrà al centro il "Memoriale della Resistenza Italiana – Noi Partigiani" progettato dall’Anpi Nazionale e curato da Gad Lerner e Laura Gnocchi, da cui sono nati anche i due libri "Noi Partigiani" e "Noi, Ragazzi della Libertà: i Partigiani raccontano". Inoltre, all’ingresso del palazzo della Provincia dal 21 al 25 aprile verrà allestita la mostra "25 aprile, liberi da chi, da cosa?" e nel giorno della Liberazione ci sarà l’appuntamento con il "Pranzo del Partigiano". In Vallata, a Vernio, sabato 22 aprile alle 16.30, nella Sala delle Capriate (ex Meucci) andrà in scena lo spettacolo "Carlo Rossi: uomo, partigiano, sindaco" fra musica e letture; a Vaiano le celebrazioni del 25 aprile vedranno il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie. Tra le altre iniziative, ricordiamo, tra Carmignano e Poggio a Caiano, il 22 aprile al Circolo Becagli, a partire dalle 22 pizza partigiana e a seguire la presentazione della tesi di laurea di Federico Comarci "La costruzione del regime fascista – il caso di Carmignano 1919-1940". A Montemurlo, il 25 aprile, organizzata dalla Uisp, si terrà la camminata itinerante sui luoghi della memoria e della Resistenza mentre la Brigata Ballerini, in Sala Banti, metterà in scena lo spettacolo "Abbiamo scelto la Libertà". Infine, sempre il 25 aprile, ci sarà la marcia "Insieme in Calvana con le bandiere della pace" promossa dai Circoli Anpi ed Arci di Prato, Calenzano e Campi Bisenzio.

Il programma è stato presentato nei giorni scorsi da Angela Riviello, presidente provinciale Anpi dal vice presidente Fiorello Fabbri, da Ornella Barni del consiglio di presidenza provinciale

Arci, da Cristina Pierattini della Segreteria Cgil insieme a Piero Ianniello e ad alcuni attori della compagnia teatrale di Mike Ricci, che ieri Teatro Magnolfi hanno messo in scena lo spettacolo teatrale Divisa, tratto dall’omonimo romanzo di Piero Ianniello. Il calendario dettagliato delle iniziative è sulla pagina facebook di Anpi.