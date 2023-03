Mostra Schema 50 Oggi l’incontro con Andrea Granchi

In occasione della proroga al 10 aprile della mostra Schema 50. Una galleria fra le neoavanguardie (1972 -1994) il Pecci oggi alle 18.30 organizza un incontro a ingresso libero con l’artista Andrea Granchi che, oltre a ripercorrere la stagione del cinema d’artista e in particolare i rapporti con Alberto Moretti e la Galleria Schema di Firenze fra gli anni Settanta e Ottanta, condurrà a riflettere sull’archivio per film e video sperimentali realizzati e raccolti dallo stesso Granchi nell’ultimo mezzo secolo, creando un ponte virtuale fra l’esposizione Schemai, e il vasto archivio di Lara-Vinca Masini intorno al quale il Pecci realizzerà nell’autunno-inverno 2023 una mostra per il centenario della studiosa fiorentina. Andrea Granchi è un artista, film-maker, curatore e docente. Nato a Firenze nel 1947 e diplomato all’Accademia di Belle Arti nel 1969, dopo aver vinto il Premio del Comune di Firenze per giovani artisti nel 1966 e il Premio Stibbert per la pittura nel 1971, si è affermato come uno dei protagonisti del Cinema d’artista italiano. Nel 2017 due suoi film sono stati acquisiti dal MAXXI di Roma in occasione della mostra Doppio schermo. Film e video d’artista in Italia dagli anni ’60 ad oggi.