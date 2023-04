Mostra d’arte diffusa in via Braga Le opere nei negozi e negli angoli Poi una scultura di Fresu resterà

Un’invasione d’arte attende i vaianesi per le prossime settimane nell’area centrale del capoluogo, grazie a "Via d’arte – già via Braga", un’iniziativa del Comune volta ad animare la parte che da sempre è dedicata agli acquisti e al passeggio.

"Dopo il Covid – ha detto il sindaco alla presentazione dell’iniziativa, a cui hanno partecipato l’assessore Beatrice Boni, il curatore della mostra diffusa, Franco Bertini, Paolo Brachi della Signal, l’artista Ignazio Fresu e Moris Girardi, neo presidente del Centro commerciale naturale – abbiamo notato uno svuotamento del centro. Vogliamo con questa manifestazione riportare la gente nel cuore di Vaiano. E non solo i vaianesi, ma aspettiamo gente anche da fuori. L’iniziativa si inserisce in un progetto di zona, che prevede la realizzazione della nuova piazza e uno spazio dedicato all’associazionismo e al commercio nei locali della ex Mamma".

La mostra diffusa nel centro di Vaiano sarà inaugurata sabato alle 17 e resterà allestita fino al 20 maggio. Le opere – fotografie, dipinti, sculture, di design e installazioni – saranno collocate in una trentina di botteghe e in vari angoli meno conosciuti. Opere e artisti sono stati scelti dal collezionista Franco Bertini, che ha messo a disposizione alcune opere di artisti locali già scomparsi, fra cui Piero Arrighini e Anna Sanesi, e che ha selezionato le altre offerte da giovani artisti. L’abbinamento e la disposizione fra negozi e percorsi, non sono poi casuali ma dettati, ad esempio per i negozi, da una sorta di contrapposizione fra il dipinto e la merce venduta. Paolo Brachi della Signal invece ha contribuito con delle opere d’arte create su pannelli pubblicitari. Una delle installazioni in mostra, poi, resterà permanente, alla Portaccia: si tratta di un pannelloscultura in resina di Ignazio Fresu intitolato "E il naufragar m’è dolce in questo mare", che contiene un messaggio di accoglienza per i migranti. Inoltre sono state organizzate diverse iniziative collaterali.

Dopo l’inaugurazione di sabato, il 29 aprile dalle 15.30 nell’Aia è prevista l’esibizione della Soul Kitchen Band, ancora sabato 6 maggio dalle 15.30 presso la piazzetta della Viaccia spazio alla pittura con la performance "L’arte sotto gli occhi" con Francesca Bernini e Gianmarco Pandolfini.

