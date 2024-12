Mostra d'arte a Cantagallo, sette giovani artisti raccontano “Oltre il visibile”

Prato, 30 dicembre 2024 - Il Comune di Cantagallo apre il 2025 con una sfida positiva, quella di portare l’arte di un gruppo di giovanissimi artisti, ragazze e ragazzi a cui non difetta certo la creatività, nei luoghi del sociale e in particolare alla Bottega della Salute di Usella. Sono sette i giovani artisti - tutti legati al territorio di Cantagallo e della Val di Bisenzio da motivi diversi: familiari, affettivi e di storia personale - che hanno risposto all’avviso pubblico del Comune collegato al progetto ‘’Arte nei luoghi del sociale’’. Sono stati loro che, dopo essere stati invitati alla partecipazione, in pochi giorni hanno individuato il tema ‘’Oltre il visibile’’ come filo conduttore del progetto espositivo che comprende interventi artistici di disegno, grafica, fotografia, scrittura ma anche musica. Alcune delle opere esposte verranno donate dai giovani artisti e lasciate negli spazi comunali di Usella, che ospitano i servizi della Bottega della Salute, gli ambulatori dei medici di famiglia e altri servizi sociosanitari. Proprio per questo l’iniziativa vede il patrocinio della società della Salute.

“L’obiettivo del progetto “Arte nei luoghi del sociale” è duplice - spiega Giulio Bellini, vicesindaco con delega alla Cultura e alle Politiche sociali - vogliamo contribuire a far conoscere questi giovani artisti del territorio e a valorizzare e rendere sempre più accogliente lo spazio dei servizi ai cittadini di Usella”. Ed ecco l’elenco delle giovani e dei giovani che presenteranno le loro opere a Usella. Si tratta di Manuele Chilleri, 26 anni, cantautore; Alex Messeri, 21 anni, origamista; Alessandro Grazzini, 22 anni, fotografo e videomaker; Caterina Artioli Tavani, 16 anni, studentessa appassionata di disegno artistico; Sara Bassi, 21 anni, studentessa che si dedica scrittura e alla letteratura; Tosca Paoletti, 21 anni, studentessa, grafica e illustratrice; Anita Giraldi Cipriani, 21 anni, studentessa universitaria, appassionata di scrittura e fotografia introspettiva.