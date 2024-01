Mondo della musica in lutto, è morto Giancarlo ‘Janko’ Giovannini

Prato, 29 gennaio 2024 – Adesso suonerà e canterà con gli angeli con la sua eleganza mista ad ironia con cui sapeva sempre strappare un sorriso al suo interlocutore. Giancarlo “Janko” Giovannini se ne è andato troppo presto a nemmeno 55 anni dopo una malattia che lo ha costretto ad abbandonare volta per volta le passioni della sua vita: la musica e la moto.

Bassista di talento capace di attraversare stili e generi differenti del panorama musicale, si è avvicinato alla musica grazie alla scuola comunale Verdi, dove ha iniziato suonando il pianoforte all’età di 8 anni con i maestri Cavicchi e Giovannelli. Da allora Janko è vissuto da protagonista su numerosi palcoscenici del panorama musicale, oltre a lavorare all’Asl Toscana centro: numerose le collaborazioni con musicisti come Riccardo Onori, Nick Becattini, Sergio Montaleni, Federico Baracchino, Mario Marmugi, Tara Degl’Innocenti, oltre ad avere il piacere di aver suonato con Carl Verheyen, chitarrista dei Supertramp e in diverse occasioni al festival blues di Pistoia.

Insieme ad altri musicisti ha fatto parte della Banda del Cencio’s ed è stato un membro dei Baluba Shake, con i quali riproponeva musica anni Sessanta. Coltivava anche un’altra passione ed era l’insegnamento della musica: per diverso tempo ha insegnato il basso a giovani allievi a Ponte a Greve. Tanti i messaggi di stima e di dolore per la sua perdita: “Di te ci mancherà tutto. I tuoi sorrisi, la tua gentilezza , la tua lealtà e sensibilità, i tuoi modi sempre così delicati e rispettosi - scrivono su Facebook i Baluba Shake - Grande musicista e professionista. Siamo onorati di aver condiviso con te il palco. Sarai sempre con tutti noi in ogni nota”. Ha collaborato in un video e in alcune campagne pubblicitarie con la stilista Eleonora Lastrucci, amica di “Janko” dai tempi della scuola elementare.

Sa.Be.