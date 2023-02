Esce per fare legna, trovato morto nel bosco

Vernio (Prato), 15 febbraio 2023 – L’allarme era stato dato dai familiari che non l'avevano visto rientrare: purtroppo l’epilogo è stato il peggiore possibile. L’uomo infatti, 64 anni, è stato trovato morto nella sua auto in una strada bianca.

Il 64enne era uscito nella giornata di martedì per fare legna nei boschi vicino Mangona a Vernio.

La macchina dei soccorsi ha visto impegnati vigili del fuoco, carabinieri e volontari di varie associazioni. L’elaborazione dei dati relativi alla rete telefonica ha permesso di individuare una zona in cui concentrare le ricerche ed è proprio in quella zona che nella notte sono stati trovati, in una strada bianca, l'auto e il 64enne, privo di vita.