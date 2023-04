Morte nel sottopasso Frasconi è innocente Sentenza dopo 13 anni "Non ho potuto lavorare"

Assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Tardiva ma alla fine è arrivata. E’ la sentenza di Appello che ha riconosciuto "innocente" Lorenzo Frasconi, difeso dall’avvocato Olivia Nati, per la morte delle tre donne cinesi annegate nel sottopasso di via Ciulli la notte fra il 4 e 5 ottobre del 2010. Sono passati quasi 13 anni dalla tragedia e la prescrizione, per omicidio colposo plurimo, era già scattata sia per Frasconi, ex dirigente del servizio Mobilità del Comune di Prato, sia per l’ingegnere delle Ferrovie Stefano Caldini finito a processo insieme a lui.

I giudici di Appello non si sono limitati a dichiarare l’intervenuta prescrizione ma sono entrati nel merito della questione, accogliendo la richiesta della difesa e ribaltando di fatto la sentenza di primo grado che aveva condannato Frasconi a due anni e Caldini a un anno e 8 mesi. In sostanza, Frasconi non è responsabile per ciò che è accaduto quella notte: il fatto c’è stato ma se devono essere rintracciate responsabilità da parte del Comune di Prato, queste non possono essere addossate all’ex dirigente della Mobilità. Sono queste le conclusioni a cui sono arrivati i giudici di Appello liberando di un fardello pesante Frasconi. "Ho sempre detto che io non c’entravo nulla – ha detto Frasconi a caldo – Finalmente è stato appurato. La condanna di primo grado per omicidio non mi ha consentito di fare un’attività in proprio quando sono andato in pensione nel 2015. Purtroppo, questo fa parte del gioco quando si hanno delle responsabilità".

Il sottopasso di via Ciulli (ancora chiuso dal giorno della tragedia) si riempì di acqua fino all’orlo in seguito a una pioggia torrenziale, definita più volte come un evento del tutto "eccezionale" che fece straripare il vicino torrente Vella. Le acque miste a fango si infilarono nel sottopassaggio trasformandolo in una trappola senza via di scampo. L’auto delle tre donne cinesi (due sorelle e la figlia di una delle due) imboccò il sottopasso senza più uscirne: la macchina fu inghiottita dall’acqua e le tre donne morirono annegate. La Procura indagò inizialmente 14 persone. Quattro finirono a processo, fra cui Frasconi. Le condanne di primo grado arrivarono solo per Frasconi e Caldini.

Ieri è stata messa finalmente mettere la parola fine a una vicenda che si trascina da anni. Per Frasconi è arrivata una vittoria su tutta la linea dopo 13 anni di calvario giudiziario e attese infinite (basti pensare che fra la sentenza di primo grado e la fissazione dell’Appello sono passati ben sei anni). Che cosa cambia adesso? Il fatto che se i parenti delle vittime faranno richiesta danni in sede civile questa non potrà essere attribuita a Frasconi.

"Ho sempre sostenuto che ci fosse stata una sorta di identificazione del Comune in capo a Frasconi, in realtà non è mai stata approfondita in maniera appropriata di chi fosse la responsabilità che è stata scaricata sul servizio di cui Frasconi era a capo", ha detto l’avvocato Olivia Nati che ha seguito per tutti questi anni la travagliata vicenda del suo assistito. "E’ molto raro avere una sentenza di questo tipo quando la prescrizione è già maturata – ha aggiunto –.E’ un risultato eccezionale e merito del collegio giudicante che si è spinto a un approfondimento sugli aspetti critici sollevati dalla difesa ribaltando completamente la sentenza di primo grado. Avrebbero potuto limitarsi a dichiarare la prescrizione ma così non è stato. Ne ero convinta. Sono soddisfatta, giustizia è stata fatta".

Laura Natoli