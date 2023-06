Morì nello scontro, assolta conducente che era in auto con lui

Morì praticamente sul colpo nello scontro fra due auto. La vittima, Alessandro Scudieri, conosciuto medico di 79 anni, era sul lato passeggero e venne sbalzato sul sedile posteriore tanto fu la potenza dell’impatto fra i due mezzi. L’incidente mortale avvenne all’incrocio fra via Ginepraia e viale Galilei a Poggio a Caiano nel dicembre del 2017. Una giornata piovosa che aveva ridotto la visibilità. A processo con l’accusa di omicidio stradale finirono non solo il conducente dell’altro mezzo, un giovane di 32 anni di Carmignano, ma anche la conducente dell’auto su cui viaggiava l’anziano, una donna kazaka di 58 anni. A sorpresa ieri la donna, assistita dall’avvocato Stefano Belli, è stata assolta perché il "fatto non costituisce reato". Il trentenne venne invece condannato a dieci mesi in rito abbreviato. Secondo quanto ricostruito, il pensionato si trovava in auto con la donna, era sul lato passeggero. I due erano fermi all’incrocio che da via Ginepraia si immette su viale Galilei. In quel punto la visibilità è ridotta a causa delle case e delle auto in sosta. La donna venne accusata di non aver rispettato lo stop, mentre al trentenne di viaggiare oltre il limite di velocità, come accertato dalla perizia disposta dalla Procura: in quel punto il limite è di 30 kmh, soprattutto nelle giornate piovose come quella, mentre l’uomo andava fra i 41 e i 45 kmh. Secondo quanto ricostruito dall’avvocato Belli, la sua assistita aveva già superato la linea dello stop e si era già immessa nella corsia di destra (quella più lontana rispetto al punto in cui era l’incrocio) quando l’auto del trentenne la prese nella parte posteriore. Aveva dunque già oltrepassato lo stop, guardando prima a sinistra, la corsia più vicina a lei, e poi a destra. Il giudice ha accolto questa ricostruzione dell’incidente assolvendo la donna.

L.N.