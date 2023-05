Morì durante un trasferimento Tutto archiviato

Era alla guida dell’ambulanza della Misericordia di Prato, in viaggio verso la Rsa di Porretta, dove quel pomeriggio avrebbe dovuto accompagnare un paziente, Giuseppe Ventura, 85 anni, di Prato, che era stato dimesso dalle cure intermedie, quando perse il controllo del mezzo e finì contro un muro. Un incidente che costò la vita all’anziano trasportato. Sul sinistro la procura di Pistoia aprì un fascicolo per omicidio colposo indagando il conducente dell’ambulanza, ma nei giorni scorsi il giudice per le udienze preliminari Luca Gaspari ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal pm Linda Gambassi. "Così si chiude una vicenda che ha causato molto dolore a tante persone", ha commentato l’avvocato Federico Febbo difensore assieme al collega Michele Nigro sia dell’autista che della stessa Misericordia.