Morì al pronto soccorso, chieste due condanne

La morte di Joann Zinkand si sarebbe potuta evitare se la presa in carico da parte dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Pistoia fosse stata tempestiva e se la donna fosse stata monitorata. In questo modo si sarebbe evitata la disidratazione, causa della tromboembolia che la portò alla morte. E’ quanto ricostruito in aula dal pubblico ministero Leonardo De Gaudio che ha chiesto la condanna per omicidio colposo per il medico e l’infermiera che quella sera avrebbero avuto in cura l’anziana. Il sostituto procuratore ha chiesto la condanna a 9 mesi per l’infermiera Diletta Martini, 32 anni di Prato, e a 6 mesi per Paolo Mazzoni, 63 anni di Prato, ritenendo la responsabilità dell’infermiera prevalente.

Zinkand, 74 anni, artista statunitense da anni residente a Pistoia, spirò la sera del 27 luglio 2019 all’ospedale. La morte avvenne intorno alle 5 del mattino al pronto soccorso dove la donna era entrata alle 22 della sera precedente, perché accusava un forte dolore toracico. Secondo quanto ricostruito dagli operatori, la donna accusava una pancreatite, che sarebbe stata immediatamente trattata. Poi sarebbe sopraggiunto un ictus, e infine, due arresti cardiaci che non le hanno lasciato scampo. Diversa la ricostruzione dei consulenti della procura. Secondo i periti, la paziente ebbe un’embolia polmonare ma la morte sopravvenne per disidratazione. Se i sanitari avessero attuato un trattamento tempestivo, la morte si sarebbe potuta evitare. Secondo la pubblica accusa, la presa in carico della funzione del ’triage’ fu incompleta. Gli esami ematici furono svolti subito ma il loro utilizzo avvenne solo in una fase successiva, quando si era già deteriorata la situazione clinica. Alle richieste del pubblico ministero si è associato l’avvocato di parte civile, Andrea Gallori di Firenze, che rappresenta la nipote della vittima, Selah Kaiser. Il legale ha chiesto il risarcimento del danno e una provvisionale di 20mila euro. Le difese hanno ribadito che la morte fu dovuta all’arresto cardiaco e alle patologie pregresse della donna. La sentenza è attesa per il 27 febbraio.