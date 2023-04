Morgera & C. a Sounds on friday Per un tributo a Joe Henderson

Venerdì alle 21,30 il terzo appuntamento al circolo La Libertà di Viaccia della rassegna Sounds on Friday ci propone uno di quegli ascolti "ai confini del jazz" nel nome e nella storia di Joe Henderson, una delle voci afroamericane più originali del periodo della Black Revolution degli anni ’60-’70: un percorso disegnato dal trio Fabio Morgera (tromba), Emiliano Pintori (organo Hammond), Alessandro Fabbri (batteria). Anche per questo terzo concerto Carlotta Vettori, curatrice della fortunata rassegna, resta fedele all’idea guida di offrire ascolti che abbiano un vincolo col passato proiettati nel futuro. Il titolo della serata, che conta sulla presenza di Fabio Morgera, uno dei più autorevoli trombettisti jazz, potrebbe essere "Tribute to Joe Henderson - In a Taurean Way", in quanto molti brani sono prevalentemente tratti dall’ultimo disco di Fabio Morgera, trombettista napoletano, cresciuto a Firenze e che ha vissuto un quarto di secolo a New York in una trentennale carriera nel Jazz statunitense contaminato dall’attivismo che caratterizzò Joe Henderson durante la Black Revolution degli anni ‘60 e ‘70. Da qui nasce la scelta di riproporre quelle composizioni distinte da titoli espliciti e controversi quali "Power to the People" o "If you are not part of the solution you are Part of the problem". Musica di protesta e musica black: il movimento di emancipazione degli afroamericani è stato accompagnato, nel suo secolare processo, dai canti di libertà intonati dagli schiavi al blues, passando poi al jazz. Questo tributo a Henderson, sottotitolato intenzionalmente "sulla strada del toro" ha la curiosa combinazione zodiacale del fatto che Morgera e Henderson condividono segno e data di nascita (24 aprile). La musica, ricca di una fantasia improvvisativa ritmata dalla esperienza notevole di Alessandro Fabbri-batteria, offre anche la non frequente opportunità di una miscellanea sonora tra lo squillo protagonista della tromba dai colori caratteristici di Morgera e il suono mosso, quasi incostante dello strumento elettromeccanico dell’organo Hammond di Emiliano Pintori. Dopo il tutto esaurito dell’ultimo concerto, per questa terza serata l’organizzazione consiglia la prenotazione: 349 2321388.

Goffredo Gori