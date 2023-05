Moretti resiste La sorpresa Edwige Fenech

"Il sol dell’avvenire" di Nanni Moretti continua la corsa verso il successo di critica (che ha sempre applaudito il cinema del regista romano) e di pubblico, sfiorando i tre milioni di euro d’incasso (traguardo clamoroso per un film italiano che non sia comico). Nanni Moretti ha fatto nuovamente centro, lasciando negli spettatori uno struggente senso di malinconia, soprattutto per l’ultima sequenza che vede la presenza di tutti gli attori che hanno animato il suo cinema, con una unica grande assenza, Laura Morante che per anni è stata la sua attricesimbolo. Un mistero che nessuno ancora ha svelato, neppure i diretti interessati. Visto il successo, il quattordicesimo film di Moretti rimane in programmazione all’Eden (ore 1618.1521). Dovrà vedersela con il super kolossal "Guardiani della calassia 3" (ore 1720,30) e con il nuovo film di Pupi Avati, "La quattordicesima domenica del tempo ordinario" (ore 1618.1521) che vede il ritorno al cinema della icona sexy Edwige Fenech. Una vera scommessa per Avati che ha sempre azzardato con coraggio nella composizione dei vari cast. Un ritorno in grande stile per la Fenech che divide lo schermo con Gabriele Lavia, Massimo Lopez e Lodo Guenzi, leader del gruppo Lo stato sociale.

Al Terminale ancora "Mon crime – La colpevole sono io" di Francois Ozon (oggi 1721.15) a cui va ad aggiungersi la novità "L’innamorato, l’arabo e la passeggiatrice" titolo bizzarro quanto la storia raccontata dal regista francese Alain Guiraudie che anni fa aveva scandalizzato con "Lo sconosciuto del lago" (oggi alle 19). Continua la rassegna Cinefilante destinata ai piccoli spettatori con "La tigre senza strisce ed altre storie" domani alle 10.30. Giovedì 11 alle 21 ecco "Un altro domani" docu-film di Silvio Soldini che ha per tema la violenza sulle donne, evento promosso dal centro italiano per la promozione della mediazione. Al Pecci torna "As bestas", uno dei film più belli della stagione (oggi alle 16.15). Ci sono anche "Lobo e cao" (oggi alle 21), "Amira" (domani ore 16), "Le favolose" (oggi 19.30) alla presenza della regista Roberta Torre, "Cane che abbaia non morde"(mercoledì 21.15).

Federico Berti